Hastanelerde sistem çöktü!

BirGün\Ankara

Devlet hastanelerinde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminin çöktüğü iddia ediliyor. Saatlerdir sırada beklediğimi ifade eden yurttaşlar sosyal medyada da Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Sosyal medyada duruma tepki gösteren bir yurttaş, “Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki saattir hiç bir işlem yapılamıyor” derken bir başka yurttaş ise “Bilkent Şehir Hastanesi ortopedi bölümünde sıra bekliyorum yarım saatten fazladır sistem yok diyor randevu saatim geçti bu sistem dediğiniz şey ne zaman gelecek?” diye tepki gösterdi.

Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’ndeki bir yurttaş ise “Uzun süredir bekliyoruz, sorunun Türkiye genelinde olduğu ifade ediliyor” dedi.

BirGün’ün ulaştığı Sağlık Bakanlığı yetkileri ise sorunun SGK’nin sisteminden kaynaklı olduğunu ifade etti.