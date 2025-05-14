Hastanelerdeki randevu krizi TBMM gündeminde: Yurttaşlar özel hastanelere yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, yurttaşların kamu hastanelerinden randevu alamamasını ve sağlık sisteminde yaşanan krizi Meclis gündemine taşıdı.

Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde “Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan ağır eşitsizlik, yurttaşların sağlık hakkını açıkça ihlal ediyor. Kamu hastanelerinde randevu bulamayan yurttaşlar, özel hastanelere yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor” dedi.

YURTTAŞLAR RANDEVU ALMAK İÇİN AYLARCA UĞRAŞIYOR

Türkiye’de MHRS ve 182 üzerinden talep edilen randevular günler, hatta haftalar sonrasına veriliyor. Devlet hastanelerinde yalnızca muayene için değil, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), ultrason ve fizik tedavi gibi tetkik ve tedavi hizmetleri için de uzun süre beklemek zorunda kalınıyor. Çelenk, derin yoksulluk koşullarında yaşam mücadelesi veren yurttaşların, sağlık hizmetlerine erişime maddi gücünün olmadığını belirtti.

“YURTTAŞLAR HASTANE ÖNLERİNDE FEVERAN EDİYOR”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun birkaç ay önce sarf ettiği “Dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Kovid ve deprem gibi afetlerde bunu ispatladık” sözlerini hatırlatan Sevilay Çelenk, “Yurttaşların hastane önlerindeki feveranı bu sözleri maalesef doğrulamıyor. Önceki gün tek başına hastaneye giden ileri yaştaki bir kadın hastanın, bir ay sonrasına verilen randevu nedeniyle adeta olduğu yere yığılarak, ‘Ben nasıl dayanacağım. Ben ister miyim böyle olmayı? sözleriyle isyan etmesi de bu gerçeği yeniden gözler önüne serdi” dedi.

HEKİM AÇIĞI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Sağlık sisteminde yaşanan krizin hekim açığı nedeniyle daha da derinleştiğini belirten Sevilay Çelenk, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için hekim sayısının yükseltilmesi gerektiğini, ancak siyasi iktidarın sağlık politikaları nedeniyle hekimlerin yurt dışına göç ettiğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, 2021 yılında 1.405, 2022 yılında 2.685, 2023 yılında 3.025 ve 2024 yılında 2.692 hekim “İyi Hal Belgesi” alarak yurt dışında çalışmak üzere başvurdu.

Sevilay Çelenk, “Şikayetvar” adlı platformuna randevu hakkında yalnızca iki gün içinde yazılan şikayetlerden bazılarına da soru önergesinde yer verdi:

● "İki aydır el cerrahisi randevusu alamıyorum. Ortopedi, el cerrahisine gitmemi söyledi ancak randevu bulamıyorum. İstanbul, Tekirdağ, Erzurum, Bursa gibi farklı şehirlerde de denedim, fakat hepsinde aynı sorunla karşılaşıyorum. E-Nabız üzerinden de randevu alamıyorum."

● "Yıl 2025 oldu, insanlar hastalanmaya bile korkuyor. Çocuğum için KBB bölümünden randevu almak istiyorum, ancak tüm randevular dolu. Daha önce de hangi bölüme başvurduysam hep dolu dendi. İnsanlar ölünce mi bakılacak? İki haftalık randevular nasıl tamamen dolu olabilir? Bu sistemi ve bu düzeni şikayet ediyorum. Yaşamaya çalışmaktan bıktık artık."

● "Yaklaşık bir aydır MHRS üzerinden cildiye (dermatoloji) bölümüne randevu almaya çalışıyorum. Gece yarısı, sabah erken saatlerde ve gün içinde defalarca denememe rağmen hiçbir hastanede boş randevu bulamıyorum."

● "Ne 182'den ne de MHRS'den çocuk diş hekimi için randevu alabiliyoruz. Parası olmayan aileler çocuklarını özel hastaneye götüremiyor. Neden randevu sistemi hiç açılmıyor? Diyelim ki bir kere zorla randevu alabildik. Birkaç kez gitmek gerektiğinde tekrar randevu almaya çalışıyoruz ama sistem açılmıyor. Bu nasıl bir sistem? Acilen çocuk diş hekimliği randevu sistemine bir çözüm bulunmalı."

● "MHRS üzerinden Sultanbeyli Çocuk Diş Polikliniği'nden hiçbir şekilde randevu alamıyorum. Randevular saat 10.00'da yenileniyor ama bu saatte 15 gün sonrasına randevu almaya çalışmama rağmen başarılı olamıyorum. Aylardır MHRS sisteminden randevu alamıyorum."

Sevilay Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

● Türkiye genelinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182 üzerinden günler ve haftalar sonrasına randevu verilmesinin temel nedeni nedir? Bakanlığınızın bu soruna ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri nelerdir?

● 2025 yılının ilk üç ayında randevu bulamadığı için "talep oluştur" seçeneğini kullanan yurttaş sayısı kaçtır? Talep oluşturan yurttaşlardan kaçı daha sonra randevu alabilmiştir?

● Bazı branşlarda ve hastanelerde yalnızca aylar sonrasına randevu ve tetkik verildiği görülmektedir. Bu sorunun en yoğun yaşandığı iller ve branşlar hangileridir? Bakanlığınız bu konuda herhangi bir veri toplama çalışması yürütmekte midir?

● Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu kriz dikkate alındığında, devlet hastanelerinde randevu ve tetkik hizmetlerindeki bekleme sürelerini azaltmak için hangi somut adımlar atılması planlanmaktadır?

● Hekim göçünün önüne geçebilmek ve kamu sağlık hizmetlerindeki hekim açığını giderebilmek için Bakanlığınızca 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe konulan veya planlanan herhangi bir teşvik, iyileştirme ya da koruma programı bulunmakta mıdır?

● Bakanlığınıza son bir yıl içerisinde randevu alamamaya ilişkin kaç şikayet ulaşmıştır? Bu şikayetlerin il ve branş bazında dağılımı nedir? Şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir?