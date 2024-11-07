Hastaneleri kapatmak halk için büyük tehdit!

Haber Merkezi

Bebek, çocuk ve anneler için çok önemli olan iki köklü kamu hastanesi Zübeyde Hanım Kadın Doğum ile Sami Ulus Çocuk Hastaneleri'nin kapısına kilit vurulmasına tepki gösteren hekimler dün eylem yaptı. Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi önünde düzenlenen açıklamaya CHP Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bursa Milletvekili Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, TTB MK Başkanı Dr. Alpay Azap, TTB MK üyeleri, Ankara Tabip Odası Yöneticileri, SES üyelerinin katıldığı açıklamaya çok sayıda yurttaş katıldı.

Burada konuşan ATO YK üyesi Dr. Kemal Oskay, "Bebeklerimiz sağlık ticaretine kurban gidiyor, özelleştirmelerle ilgili skandallar bitmiyor. Böylesi bir ortamda hastanelerimizi kapatmaktan, içini boşaltmaktan, yokluğa terk etmekten çekinmiyorlar" dedi. Taleplerini sıralayan Oskay, şöyle devam etti: "Hastanelerimizi kapatmaktan vazgeçin. Güvenli sağlık hizmeti alacağımız kamu hastanelerine ihtiyacımız var. Tamam, şehir hastanelerini yaptınız. Ancak onlar nedeniyle bu hastanelerimize ayrımcılık yapmayın, yatırım yapın, geliştirin. Sağlık çalışanlarımıza değersiz hissettirmeyi bırakın. Adaletsiz teşvik ödemesi yapmayın.”

Konuya ilişkin yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

• Dr. Alpay Azap: Sağlıkta akıl tutulması yaşıyoruz. En son yaşadığımız olayda; kamuda yeterince yoğun bakım yatakları olmaması sebebiyle küçük çocukların özel hastanelere götürülmesi sebebinden kaynaklandı. Bu 20 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşümün sonucuydu. Bu programla özeldeki yatak sayısı tam 4,5 katı arttı. Kamudaki yatak sayısı ise açılan o büyük şehir hastanelerine rağmen sadece 1,3 oranında artış görüldü. Bu halk sağlığı için büyük tehdittir.

• Dr. Kayıhan Pala: AKP'nin 2003'te gündeme getirdiği sağlığı ticarileştiren Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas etmiştir. Bugün bu iflasın sonucunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir yandan kamunun sağlık kurumları ortadan kaldırılırken, diğer yandan özel sektör denetlenmediği için yeni doğan ölümleri, hatta çeteleri ile karşılaşıyoruz. Bugün Ankara'da kapatılan iki hastane durumun somut hali.

• Zeliha Aksaz Şahbaz: Şehir hastanelerinin açılmasıyla kamu hastaneleri kapatılıyor ve sağlık hizmeti ulaşılamaz hale getiriliyor. Zekai Burak Tahir Hastanesi kapatılarak Bilkent Şehir Hastanesine taşındı. Aradaki mesafe 15 kilometre. Doğum yapmak üzere olan yoksul bir kadın nasıl 15 kilometre yol gidecek bunun cevabı yok! Yap İşlet Devret modeliyle yapılan şehir hastanelerine kamusal hastaneler devredilmek isteniliyor. Böylelikle şehir merkezlerinde yer alan özel hastanelere de alan açılıyor. Bedelini sağlığımızla ödüyoruz.

• İlknur Başer: Bu hastanelerin kapatılması devlet eliyle kadınlara şiddet ve mobbing uygulamaktır. Aileyi, anneyi kutsal gören iktidar, bu hastaneleri kapatarak kadınlara bir kez daha eziyet etmektedir. Tüm özel hastaneler derhal kamulaştırılmalı. Tek adam rejimine sesleniyoruz: Sağlık hizmetlerini kamuya devredin. Bunlar halk sağlığından yana değiller, düşündükleri tek şey koltukları. Onlar bir avuç biz ise milyonlarız, birleşerek sağlık hakkımıza sahip çıkalım.