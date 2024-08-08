Hastanelerin karot örneği 18 aydır sonuçlanmadı

Haber Merkezi

Diyarbakır Sağlık Platformu, Afet Yönetimi ve Dayanışma Derneği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 6 Şubat depremlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden hasar tespiti için alınan karot örneklerinin sonuçlarının açıklanmasını istedi.

Hekimler, yetkililere seslenerek “Deprem ve benzeri afetlerde şifa aradığımız mekanlar olan hastane binalarının sağlam olması sağlık hizmetinin devamlılığı açısından çok çok önemlidir. Olası bir felakette teknik ve bilime aykırı iş ve işlemler yapan idarecilerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu sorumluluğun altından kalkamayacak karar- kararsızlıklarını da kabul etmiyoruz. Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz ve maliye bakanlığının tasarruf tedbirlerinin yansımaları mı yaşatılıyor? Bu sorumuza da cevap verilmesi gerekir. Sağlıkta tasarrufun ölüm demek olduğunu tekrardan hatırlatıyoruz. Bu iki hastanemizin karot tespit sonuçlarının ivedi bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını ve bu sonuçlara göre iş ve işlemler yapılmasını tekrardan hatırlatıyoruz” diye konuştu.