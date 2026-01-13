Hastanelerin tehlike sınıfını düşürme girişimi: 660 bin çalışanın sağlığı riske atılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın, kamuya ait yataklı hastanelerin “çok tehlikeli” işyeri sınıfından çıkarılarak “tehlikeli” sınıfa indirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Girişim, iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi tartışmalara yol açarken sağlık emekçileri ve meslek örgütleri düzenlemeye sert tepki gösterdi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kamu kurumları için 1 Ocak 2025 itibarıyla tam olarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı’nın bu yükümlülükleri hafifletmeye yönelik bir adım attığı ortaya çıktı. Tehlike sınıfının düşürülmesi halinde hastanelerde görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sayısı azalacak, denetimlerin ve önleyici uygulamaların kapsamı daralabilecek.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre konu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün gündemine alındı. Yaklaşık bir ay içinde görüşme yapılması beklenirken, özel hastanelerin de sürece dahil edilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

ÖNLEMLAR AZALACAK

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, tehlike sınıfının düşürülmesinin sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği haklarında ciddi bir gerileme anlamına geleceğini söyledi. Bu adımın daha az iş güvenliği uzmanı, daha zayıf denetim ve önleyici tedbir anlamına geleceğini söyleyen Pala "Bu, iş güvenliği yükümlülüklerinden kaçma girişimidir” dedi. Pala, işyerlerinin tehlike sınıflarının çalışanları meslek hastalıkları ve iş kazalarından korumak açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. “Bir işyeri ‘çok tehlikeli’ sınıftaysa, alınması gereken önlemler ve sunulması gereken hizmetler daha kapsamlıdır” diyen Pala, “Daha fazla iş güvenliği uzmanı, daha fazla işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunludur. Sınıfın düşürülmesi, bu önlemlerin doğrudan azaltılması demektir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın başvurusunda hastanelerin çok tehlikeli işyerleri olmadığı iddiasına yer verdiğini belirten Pala, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi. Bakanlığın, ölümcül iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini inşaat ve madencilik gibi sektörlerle kıyasladığını aktaran Pala, “Bu tutum, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerde üretilen sağlık hizmetine ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor” dedi. Pala, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hastaneleri açık biçimde “çok tehlikeli işyerleri” arasında tanımladığını da kaydetti.

YÜKSEK RİSK ORTAMI

Hastanelerin; bulaşıcı hastalık riski, kan ve vücut sıvılarına maruziyet, kanserojen kimyasallar, anestezik gazlar, radyasyon, uzun çalışma saatleri ve yoğun psikososyal yük nedeniyle yüksek risk barındırdığını söyleyen Pala, “Bu ortamların çok tehlikeli sınıfta yer alması bilimsel ve evrensel bir gerekliliktir” dedi. Türkiye’de meslek hastalıkları tanısının yetersizliğine ve iş kazası kayıtlarının sağlıklı tutulmadığına da dikkat çeken Pala, mevcut istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Tehlike sınıfını düşürmek yerine, çok tehlikeli sınıfa uygun önlemler hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

6331 sayılı kanunun kamu kurumları için uygulanmasının yıllarca ertelendiğini anımsatan Pala, geçen yıldan itibaren kamu-özel ayrımı olmaksızın tam uygulamaya geçildiğini belirtti. “Görünen o ki Sağlık Bakanlığı, bu yükümlülükleri yerine getirmek yerine yasal sorumluluklarını azaltmanın yolunu arıyor” dedi. Kamu hastanelerinde, tıp ve hemşirelik öğrencileri dahil olmak üzere çok sayıda iş kazası yaşandığını vurgulayan Pala, “Buna rağmen riskin düşük olduğunu iddia etmek bilimsel gerçeklerle bağdaşmıyor. 600 bini aşkın sağlık çalışanının daha az korunacağı bir düzenlemeye sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

BAŞVURU İPTAL EDİLMELİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) de girişime tepki gösterdi. Açıklamada, her mevzuat değişikliğinde mücadeleyle kazanılan hakların budandığı vurgulanarak “7/24 hizmet üretilen, kimyasal maddelere, radyasyona ve şiddete maruz kalınan bu alanlara ‘çok tehlikeli değil’ demek vicdansızlıktır" denirken; Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği ise "Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'na hastanelerin tehlike sınıfı düşürülsün başvurusu yaptı. Sağlıkta şiddetin olduğu, kimyasal, biyolojik risklerin olduğu düşünüldüğünde dünyada örneği olmayan bu başvurunun iptal edilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.