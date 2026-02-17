Hastanelerin tehlike sınıfını düşürmeye yönelik düzenleme reddedildi

Sağlık Bakanlığı’nın kamuya ait yataklı hastaneleri "çok tehlikeli" işyeri sınıfından çıkararak "tehlikeli" sınıfa indirmeye yönelik düzenleme reddedildi.

Bugün (17 Şubat Salı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Tehlike Sınıfları Komisyonu'na gelen düzenlemenin reddedildiği öğrenildi.

Meslek örgütleri ve tabip odalarının katıldığı toplantıda söz konusu düzenleme 6’ya karşı 5 oyla reddedildi.

Sağlık meslek örgütleri ve tabip odaları “600 bini aşkın emekçinin korunması zayıflayacak, hasta güvenliği riske atılacak” denilerek tepki çekmişti.

Düzenlemenin iptal edilmesinin ardından Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Ortak mücadele kazandırır! İlk Günden İtibaren Kamuoyu Oluşturduğumuz “Çok Hastanelerin Tehlikeli Sınıftan Çıkarılması” Düzenlemesi Verdiğimiz Mücadele Sonucu İptal Edildi. Tüm Sendikalar, Sağlık ve Meslek Örgütleri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.