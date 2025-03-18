Hastanenin akıbeti belirsiz

Zonguldak’ta 1974 yılında hizmete giren ve SSK Hastanesi olarak bilinen eski Atatürk Devlet Hastanesi binası hakkında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildiği iddia edildi.

31 Ekim 2022 tarihinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yeni binasına taşınmasının ardından eski hastane binası atıl durumda kaldı.

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Binanın tadilat maliyetinin yeniden inşa edilmesi maliyetini geçtiğini, bu nedenle yıkılmasına karar verildiği iddia edildi. Binanın yıkılması durumunda kent merkezinde bulunan alanın akıbetinin ne olacağı merak konusu. Alana yeniden hastane binası mı yapılacağı yoksa ranta mı açılacağı konusunda bir netlik yok. Öte yandan eski hastane binasında 61 olan ancak yeni yapılan Atatürk Devlet Hastanesi binasında 48 tane bulunan yoğun bakım ünitesi yatak sayısının az olması da tepki çekti.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin yeni binasının yapım sürecinde de gecikmeler yaşandığına dikkat çekti. Uğur, “Yeni hastane binasında otopark alanının son derece yetersiz olması ve yoğun bakım ünitesi yatak sayısının eski hastaneye göre az olması tartışmalara neden olmuştur. Geçen aralık ayında hastanenin önünde trafik kazası geçiren bir yurttaş Ereğli’de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi servisine sevk edilmek zorunda kalmıştır” dedi.

Uğur, şunları söyledi: “Depreme dayanıksız olduğu iddia edilen binanın deprem raporları kamuoyu ile paylaşılmamış ve 10 Mart 2025 günü yerel basında binanın dayanıksız çıktığı ve yıkılacağı haberleri çıkmıştır. Binanın deprem raporu neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır? Bina depreme dayanıksız ise tahmini güçlendirme maliyeti ne kadardır? Şehir merkezine oldukça yakın, stadyum ve deniz manzaralı olan eski bina yıkılırsa yerine hastane mi yapılacak yoksa alan ranta mı açılacaktır? Mevcut yeni hastane binasında yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısı artırımı için çalışma yapılmakta mıdır? Mevcut yeni hastane binasına yerli sayıda otopark Kız Meslek Lisesi ve Yayla İlkokulu yıkılsın diye mi yapılmamıştır? Rüzgarlımeşe Kadın hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesinin eski binasına taşınması veya yeni yapılacak olası hastaneye taşınması planlanmakta mıdır?”