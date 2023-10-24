Hastaneye giderken hastanelik oldular: 3 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin Ankara’da tedavi gören çocuğunun yanına giderken kazaya karıştığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe kavşağında yaşandı. M.N. idaresindeki 35 AZJ 061 plakalı Honda marka araçla, S.C. idaresindeki 81 KE 995 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, sürücü M.N.’nin, geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ankara’daki bir hastanede tedavi gören çocuğunun yanına gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.