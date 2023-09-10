Hastaneye götürülen annesini takip ederken hastanelik oldu

MARDİN’in Derik ilçesinde rahatsızlanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen annesini cipiyle takip ederken direksiyon hakimiyetini kaybeden F.D. adlı sürücü, yol kenarındaki taşlara çarparak akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu. Elinde kırık oluşan F.D. hastanede tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kale Mahallesi Amed Caddesinde meydana geldi. Rahatsızlanan ve kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nden Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilen annesinin bulunduğu ambulansı, 63 ADJ 772 plakalı ciple takip eden F.D. adlı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, caddede bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlerken, yol kenarındaki büyük taşlara çarptı. Taşların hızını yavaşlattığı cip, akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü F.D.’nin elinde kırık oluşurken, yanındaki teyzesi N.Z. yara almadan kurtuldu. F.D. ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.