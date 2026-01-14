Hastaneye götürülmedi iddiası: Usta oyuncu Zihni Göktay turnede yaralandı

Zihni Göktay’ın düşmesine rağmen hastaneye götürülmeyerek sahneye çıkarıldığı iddiası tepkilere yol açtı. Yakınları yaşananları organizasyon ihmali olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, usta oyuncu Zihni Göktay, turneye giderken kaza geçirdi.

Organizasyonunu Deha Yapım’ın yaptığı “Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösteri için Ankara’ya giden usta oyuncu Göktay mola verdikleri tesiste düştü.

Usta oyuncunun hastaneye kaldırılması gerekirken oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü iddia edildi.

Oyunu sandalyeden kalkmadan sahneleyen Göktay, sonra hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Maltepe Üniversite Hastanesi’nde ameliyat olan Göktay’ın durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

Yakın çevresinden görüşülen kişiler bu durumu büyük ihmal olarak değerlendirdi.

Göktay’ın düştükten sonra hastaneye götürülmesi gerektiğini ama organizasyonu düzenleyen kişilerin bunu gözardı etiklerini ve usta oyuncunun bir an önce ayağa kalkmasını dilediklerini vurguladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ustalarından olan Göktay, evinin kentsel dönüşüme gitmesinden sonra bir süredir Maltepe’de bir huzurevinde kalıyordu.

‘CİHAT TAMER İLE BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ’

Tiyatro oyunları, kabareler, müzikaller, sinema filmleri, diziler, masal tadında, müzik ve şarkılar eşliğinde, seyircilerle buluşuyordu. Oyunun adı Göktay’ın sağlık durumundan dolayı “Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş” olarak değiştirildi.