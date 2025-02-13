Hastaneye kaldırılan Oğuz Çetin’in durumu iyi

Spor Servisi

Fenerbahçe ve Ulusal Futbol Takımı efsanesi, eski futbolcu Oğuz Çetin, akşam saatlerinde evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde, beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Çetin’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

TFF hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda, "A Millî Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin’in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den de Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Mesajda, "Oğuz Çetin Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin’e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Çetin’in son durumunun iyi olduğu kaydedildi.