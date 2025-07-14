Hastaneye kaldırılmıştı: Muhittin Böcek cezaevine gönderildi

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastanedeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

Kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Kardiyoloji servisinde tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek, yeniden cezaevine götürüldü.