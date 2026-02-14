Hastaneye kaldırılmıştı: Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in sağlık raporu ortaya çıktı. Durumunun kritik eşikte olduğu öğrenildi.

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını ifade ederek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtiyor.

Tutuklu bulunduğu süre içinde defalarca sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, bu süreçte 10'uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in uyku apnesi rahatsızlığına ilişkin Antalya Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık raporu ortaya çıktı.

23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporunda, Böcek’in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve oksijen seviyesinin zaman zaman kritik düzeylere kadar düştüğü belirtildi.

Rapora göre, hastada saat başına ortalama 44,8 solunum durması ve azalması tespit edildi. Apne-Hipopne İndeksi olarak adlandırılan bu değer, tıbbi sınıflamaya göre “ağır” düzeyde uyku apnesine işaret ediyor. Özellikle sırtüstü pozisyonda solunum bozukluklarının belirgin biçimde arttığı, oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76’ya kadar gerilediği kaydedildi.

Uzman hekimler, Böcek için CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisinin uygulanmasını önerdi. Bu tedavinin, uyku sırasında solunum yolunun açık kalmasını sağlayarak nefes durmalarını önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

Uyku apnesinin tedavi edilmediği durumlarda kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık sorunları riskini artırabilen ciddi bir rahatsızlık olduğu vurgulandı.

MUHİTTİN BÖCEK’İN SAĞLIK RAPORU



Aşağıdaki görsel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in uyku apnesi ile ilgili, Antalya Şehir Hastanesi'nin verdiği rapor.



Polisomnografi (uyku testi) raporunda, gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşandığı ve oksijen…

BÖCEK'İN DURUMU KRİTİK

Gazeteci Ali Taş’ın aktardığına göre Böcek’in durumu kritik. Avukatların, Böcek’in solunumunun ara ara durduğunu, bu nedenle de “yaşamsal bir boyut” aşamasında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Böcek'in ilk kez hakim karşısına da 16 Mart'ta çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında tutukluluk durumu değerlendirilen Muhittin Böcek için 'tutukluluğunun devam etmesi' kararı verilmişti.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.