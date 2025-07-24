Hastaneye kaldırılmıştı: Muhittin Böcek yeniden cezaevine gönderildi

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'ne kaldırıldı.

Gün Haber'de yer alan habere göre Böcek tutuklu olarak tutulduğu cezaevinden yeniden hastaneye kaldırıldı.

Böcek'in idrar yollarındaki bir sorun nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Böcek, 19 gün aradan sonra ilk kez görüntülendi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşayan Böcek, cezaevindeki sağlık kontrolleri kapsamında Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muhittin Böcek buradaki kontrol ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yöenlik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da hastaneye kaldırılmıştı.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvuran Böcek, kalp rahatsızlığı olduğunu belirtirek ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.

Burada yapılan tetkiklerde Böcek’in durumunun iyi olduğu kanısına varılmış ve Böcek tekrar cezaevine gönderilmişti.