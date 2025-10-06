Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen çocuk doğum yaptı!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Türkiye’de benzerlerine daha önce de rastlanan bir olay yaşandı.

Sabah saatlerinde 16 yaşındaki G.N.Ü., annesiyle birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum sancısı çektiği tespit edilip doğuma alındı.

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek doğuran G.N.Ü. tedavi altına alınıp polise haber verildi.

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde "kimseyle birliktelik yaşamadığını" ifade ederek bebeğin babasını söylemediği belirtildi.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen çocuk ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.