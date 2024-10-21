Hastaneye ‘Truva Atı’

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Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario’nun başbakanı Doug Ford’un sağlık sistemindeki yeni özelleştirme hamlelerine karşı protestolar sürüyor. Kamu hastanelerindeki bazı hizmetlerin özel kliniklere devredilmesine karşı çıkan sağlıkçılar, inşa ettikleri “Truva Atı” ile eyaletin birçok noktasında gösteriler düzenliyor.

Ford hükümeti, katarakt ameliyatları ve tanı testleri gibi operasyonlar da dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak kamu hastanelerinde sunulan hizmetlerin özelleştirilmesini öngören bir politikayı yürürlüğe koydu.

Yeni plan kapsamında hükümet, özel kliniklere yeni lisanslar verecek ve MR ya da bilgisayarlı tomografi gibi 100 bin tetkiki gerçekleştirebilmeleri için kurumlara ekstra fon sağlayacak.

‘HEDİYE’ DİYE SUNDU

Hükümet, söz konusu planın hastanelerdeki bekleme sıralarını azaltacağını savunarak bunun halk için “bir hediye” olduğunu savunuyor. Özelleştirme planına karşı çıkanlar, söz konusu fonun kamu hastanelerine verilmesi gerektiğini savunuyor. Özel kliniklerin ek hizmetlerle birlikte “hastalara yüksek faturalar” çıkaracağı ve “yüksek kâr” amacıyla verilen hizmetlerin standardının düşeceği de eleştiriler arasında.

Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) ve Ontario Hastane Sendikaları Konseyi (OCHU) öncülüğünde 10 Ekim’de eyalet genelinde protestolar başladı. OCHU-CUPE Başkanı Sharon Richer’ın Ford hükümetinin “bir hediyeymiş gibi sunduğu politikanın aslında bir Truva Atı” olduğunu dile getirmesinin ardından Yunan mitolojisinin ünlü sembolü, özelleştirme protestolarının da simgesi haline geldi. Sendikaların önderliğindeki protestocular, buradan hareketle 4,5 metre yüksekliğinde bir Truva Atı inşa ederek eyalet genelindeki hastaneler önünde eylemlere başladı.

YAPTIKLARI TAM TERSİ

Richer, "Ontariolulara özelleştirmenin bizim için gerçekten iyi olduğunu, bu sayede hastanelerimizdeki bekleme sürelerinin kısalacağını ve personel kriziyle başa çıkılacağını söylüyorlar ama yaptıkları şey aslında bu değil. Buralarda ameliyat yapabilmek için kamu hastanelerinin kapasitesi düşürülüyor” dedi. Ontario’nun Kanada’da kamu hastanelerine en düşük kaynak ayıran eyalet olduğunu belirten Richer “Ayrıca en düşük personel ve yatak kapasitesi de Ontario’da. Ancak Muhafazakarlar her yıl milyar dolardan fazlasını kamudan uzaklaştırmaya devam ediyor” dedi.

KALİTE DÜŞECEK

CUPE Başkan Yardımcısı Michael Hurley ise planın kamu hastanelerindeki personeli ve mali kaynakları özel kliniklere yönlendireceğine dikkat çekti. “Personel eksikliği kamu sistemindeki bekleme sürelerini uzatacak” diyen Hurley şöyle devam etti: “Özel klinikler insanlardan karşılayamayacakları kadar cebinden ödeme talep ediyor. Sonuç olarak sağlığa erişim azalacak, bekleme süreleri uzayacak ve kamu sağlık sistemi zayıflayacak.”

Ontario Sağlık Koalisyonu tarafından nisan ayında açıklanan bir rapora, eyaletteki özel kliniklerde hastalardan 8 bin dolara kadar ücret alındığını göstermişti.

Komisyon yetkilisi Natalie Mehra, “Özel klinik ve hastaneler, kamu hastanelerinden 3 kata kadar daha fazla pahalı. Kâr amacı güden klinikler kamu sağlık sistemini tehdit ediyor. Hastalara zorluk çıkarıyor, emeklileri gerekli ameliyatlar için yasadışı olarak binlerce dolar ücretlendiriyor ve gereksiz ek hizmetler için onları manipüle ediyor” dedi.