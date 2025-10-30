Hastaneye ulaşmak hastalıktan zor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, mevsimsel hastalıklarda da artış olmaya başladı. Ancak ülkenin birçok noktasında hastanelere ulaşmanın kendisi bir çileye dönüşmüş durumda.

Van Sesi’nde yer alan habere Van da bu kentlerden biri. Kentte yer alan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine tedavi görmeye giden vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının yetersizliğinden dolayı ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Soğuk havaların önümüzdeki günlerde etkili olması beklenirken, bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştıracağı endişeleri artıyor.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, “Tedavi görmek için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine gidiyoruz, ancak toplu taşıma araçlarının yetersizliğinden dolayı uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Bu yetmezmiş gibi trafikte yaşanan sorunlar nedeniyle de uzun süre trafik çilesi çekiyoruz” dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaşımda yaşanan sorunlar, sadece hastalar için değil, aynı zamanda hastane çalışanları için de büyük bir sıkıntı oluşturuyor.

Vatandaşlar, sorunun çözümü için somut adımlar atılmasını talep ederek, toplu taşıma hizmetlerinin artırılması, seferlerin sıklaştırılması ve alternatif ulaşım yollarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin bu konudaki çözüm önerilerini bir an önce hayata geçirmesini bekliyor.