Hastaneyi fareler bastı

Haber Merkezi

Hastalara refakat edenlere yer ayrılmaması ve sağlıksız koşullarıyla gündeme gelen Manavgat Devlet Hastanesi'ni fare bastı. AKP Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal'ın eniştesi olan Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Deniz'in fare skandalına çareyi doğal yöntem olarak kedi ile bulması dikkat çekti.

Hastane ve yönetimi Yerel Seçimler öncesinde CHP'li Manavgat Belediyesi'ni hastane inşaatı için uygun arsa vermemekle suçlayan AKP milletvekili Tuba Vural Çokal'ın 'Arsa sorununu çözdük' iddiası ile bataklık zemine 300 yataklı hastane projesi ile gündeme gelmişti. Hastane; dahiliye, nöroloji ve göğüs hastalıkları bölümlerinde yerlerde yatan vatandaşların görüntüleri ile gündeme gelmişti.