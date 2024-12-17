Hastaneyi sorumlu tuttu, arabasıyla duvarına çarptı

İstanbul’da, ‘‘yenidoğan çetesi’’ soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin duvarına, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutan hasta yakını arabasıyla çarptı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin giriş kısmındaki camların kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.