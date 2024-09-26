Hasut ne demek? Hasut kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Hasut kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Hasut kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, Hasut kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki Hasut ne demek? Hasut kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

HASUT NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan Hasut sözcüğü; sıfat, eskimiş gelmektedir. Hasut kelimesi aynı zamanda halk arasında kullanılan tabiriyle kıskanç anlamına da gelmektedir.

HASUT KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Hasut kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan Hasut kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

sıfat, eskimiş.

Hasut kelimesi Türkçe mi?

Hasut kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Arapça olan bir kelimedir.