Hatalı park, hastaya yetişmeye çalışan ambulansı engelledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir sürücünün aracını kaldırıma hatalı park etmesi, bir hastaya yetişmeye çalışan ambulansın trafikte sıkışmasına neden oldu.

Çelik Gürsoy Caddesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü hafif ticari aracını kaldırıma park edip uzaklaştı. Hatalı park nedeniyle daralan yoldan bir otobüsün geçememesi dolayısıyla metrelerce kuyruk oluştu.

Bazı araçlar kaldırımın üzerinden karşı yola geçerek yollarına devam ederken, bir hastaya yetişmeye çalışan ambulans hatalı park yüzünden trafikte sıkıştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.