Hatalı sollama cezası ne kadar? 2025 trafik cezaları (Güncel)

Trafik güvenliği, sürücülerin ve yayaların hayatını korumak için konulan kurallarla sağlanır. Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek ve geçmenin yasak olduğu yerlerde araç sollamak, hatalı sollamak en sık yapılan trafik ihlallerinden biridir. Bu tür hatalar, hem trafik akışını tehlikeye atmakta hem de ölümcül kazalara neden olabilmektedir.

2025 yılı itibarıyla, geçiş kurallarına uymamak ve yasaklı alanlarda araç sollamak ciddi bir cezai yaptırıma tabidir. İşte bu ihlalin detayları, ceza miktarı ve bu cezadan kaçınmak için bilmeniz gerekenler:

SOLLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER NELERDİR?

Görüş Mesafesinin Kısıtlı Olduğu Noktalar: Keskin virajlar ve epelik ve kasisli yollar.

Keskin virajlar ve epelik ve kasisli yollar. Kavşaklar ve Dönel Kavşaklar: Dönel kavşaklara giriş ve çıkış noktalarında sollama yasaktır.

Dönel kavşaklara giriş ve çıkış noktalarında sollama yasaktır. Yaya Geçitleri ve Okul Bölgeleri: Yaya geçitlerinde sollama yapmak yayalar için büyük risk oluşturur.

Yaya geçitlerinde sollama yapmak yayalar için büyük risk oluşturur. Köprüler ve Tüneller: Dar yollar, köprüler ve tünellerde sollama yapmak yasaktır.

Dar yollar, köprüler ve tünellerde sollama yapmak yasaktır. Demiryolu Geçitleri: Tren yolları ile kesişen noktalarda sollama yapmak tehlikelidir.

Tren yolları ile kesişen noktalarda sollama yapmak tehlikelidir. Yoğun Trafik Alanları ve Şerit Daralmaları: Yol çalışmaları, trafik sıkışıklığı olan bölgelerde geçiş yapmak yasaktır.

GEÇİŞ KURALLARINA UYMAMANIN TEHLİKELERİ

Karşıdan Gelen Araçlarla Çarpışma Riski: Görüş mesafesi kısıtlı noktalarda yanlış sollama, kafa kafaya çarpışmalara yol açabilir.

Görüş mesafesi kısıtlı noktalarda yanlış sollama, kafa kafaya çarpışmalara yol açabilir. Trafik Kazalarının Ana Nedenlerinden Biri: Hatalı sollamalar, özellikle otoyollarda ölümcül kazalara neden olabilir.

Hatalı sollamalar, özellikle otoyollarda ölümcül kazalara neden olabilir. Ani Fren ve Zincirleme Kazalar: Hızlı sollama sırasında önünüzdeki araç aniden yavaşlarsa zincirleme kazalar kaçınılmaz olur.

Hızlı sollama sırasında önünüzdeki araç aniden yavaşlarsa zincirleme kazalar kaçınılmaz olur. Trafik Akışını Tehlikeye Atma: Hatalı geçiş, trafik akışını bozabilir ve kazalara davetiye çıkarabilir.

Hatalı geçiş, ve kazalara davetiye çıkarabilir. Sigorta ve Maddi Kayıplar: Trafik sigortanız hatalı sollama kaynaklı kazaları karşılamayabilir.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARINA UYMAMANIN 2025 YILI TRAFİK CEZASI (HATALI SOLLAMA CEZASI)

Ceza Miktarı : 2.167 TL

: Erken Ödeme (İlk 15 Gün İçinde) : 1.625,25 TL (%25 indirim)

: (%25 indirim) Ceza Puanı: 20 ceza puanı

Bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine belirli bir süre el konulabilir. Bu nedenle, trafikte geçiş kurallarına dikkat edilmesi hayati önem taşır.

GEÇİŞ KURALLARINA UYMAMAK VE CEZA ALMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Yol Tabelalarını Takip Edin: "Sollama yasaktır" işaretlerine dikkat edin.

"Sollama yasaktır" işaretlerine dikkat edin. Güvenli Sollama Mesafesini Koruyun: Sollama yapmadan önce hız ve mesafenizi kontrol edin.

Sollama yapmadan önce hız ve mesafenizi kontrol edin. Hızınızı Kontrollü Artırarak Sollayın: Sollama yaparken aniden hızlanmak yerine kademeli geçiş yapın.

Sollama yaparken aniden hızlanmak yerine kademeli geçiş yapın. Dikiz Aynası ve Kör Noktaları Kontrol Edin: Şerit değiştirirken kör noktaları mutlaka kontrol edin.

Şerit değiştirirken mutlaka kontrol edin. Gece ve Kötü Hava Koşullarında Dikkatli Olun: Sisli, yağmurlu havalarda sollama yapmak ekstra dikkat gerektirir .

Sisli, yağmurlu havalarda sollama yapmak . Şerit Değiştirirken Trafik Akışını Bozmamaya Özen Gösterin: Sadece güvenli ve serbest alanlarda geçiş yapın.

Sadece güvenli ve serbest alanlarda geçiş yapın. Emniyet Şeridini Kullanmayın: Trafik sıkışıklığında emniyet şeridinde sollama yapmak da ciddi cezalara tabidir .

Trafik sıkışıklığında . Sollama Süresini Kısa Tutun: Sollama esnasında uzun süre şeritte kalmak, kazalara neden olabilir.

Öndeki aracı geçerken kurallara uymamak veya geçişin yasak olduğu yerlerde sollama yapmak, 2025 yılı itibarıyla 2.167 TL trafik cezası ve 20 ceza puanı ile sonuçlanmaktadır. Ancak erken ödeme avantajı ile bu ceza 1.625,25 TL’ye düşmektedir.

Trafik cezaları sadece maddi yaptırımlar anlamına gelmez. Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazalar, can ve mal kaybına yol açabilir. Bu yüzden geçiş kurallarına her zaman tam uyum sağlamak, trafikte güvenli bir sürüş deneyimi için hayati önem taşır.