Hatalı sollama yapan motosiklete otomobil çarptı: 1 hafif yaralı

İstanbul Ümraniye’de hatalı sollama yapan motosiklete sol şeritten gelen başka bir araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Ümraniye İlçesi, Çevre Yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli önündeki aracı hatalı bir şekilde sollamaya kalkınca, o sırada arkadan gelen B.B.B hakimiyetindeki 34 DNF 945 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Araçta ise sadece maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği kontrollü bir şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.