Hatalı sollama yapan otomobil jandarma ekibiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil jandarma ekip minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.



Kaza saat 11.30 sıralarında Boyalıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli resmi minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, iki askeri personel yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yeri şeritle çevrildi. Cumhuriyet Savcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.