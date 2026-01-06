Hatay 6 gündür elektriksiz: Bakanlık'tan ilk açıklama geldi

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden olan Hatay'da sorunların ardı arkası kesilmiyor. Her yağmurda yolları sular altında kalan kentte bu kez de elektrik sorunu yaşanıyor.

Kentte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından yaklaşık 6 gündür elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, evdeki mum ve tüplerden yayılan ışık ve ısı ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ise tam 6 gün sonra açıklama yaptı ve elektrik kesintilerinin Hatay'da mevsim şartları sebebiyle oluşan aşırı yüklenme ve afet kaynaklı olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintiler konusunda kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

"TRAFO GÜÇ ARTIRIMI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Açıklamada, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı ve teknik ekiplerin hızla gerekli onarımları yaptığı, söz konusu ilçelerde afet kaynaklı sorunun ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşandığı, yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlandığı ifade edildi.

İlk etapta 6 yeni trafo tesisi, 16 trafo güç artırımı, 2 trafo bölge ayrımı çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi yollara hızlı bir şekilde yama yapılmış, tamamlanmamış konutlar tamamlanmış gibi gösterilmişti. Erdoğan gittikten sonra ise her şey eski haline dönmüştü.