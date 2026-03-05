Hatay'a düşen mühimmat: NATO Genel Sekreteri'nden açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan ateşlenip Türkiye hava sahasına yönelen ve düşürülen füze parçasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rutte, Türkiye’de yaşanan füze olayının “ciddi” olduğunu belirterek NATO’nun durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını içeren 5. maddenin şu aşamada devreye girmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Rutte, "Türkiye’deki olay NATO’nun ne kadar dikkatli ve tetikte olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“İRAN AVRUPA İÇİN DE TEHDİT OLMA NOKTASINA GELMİŞTİ”

Rutte açıklamasında İran’ın özellikle füze ve nükleer kapasitesi nedeniyle Avrupa için de potansiyel bir tehdit haline gelmeye yaklaştığını iddia etti.

TRUMP’A DESTEK MESAJI

NATO Genel Sekreteri, ABD’nin İran’a yönelik son hamlelerine de destek verdi. Rutte, “İran’ın artık tehdit oluşturmayacağından emin olmalıyız” dedi.

İRAN "HEDEF TÜRKİYE DEĞİLDİ" DEMİŞTİ

İran'dan ateşlenen bir füze parçası dün Hatay’a düşürülmüştü. İran, Türkiye’nin hedef alınmadığını açıklarken, Ankara kanadı da “Güvenliğimizi şansa bırakmıyoruz” demişti. Mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.