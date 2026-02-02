Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Avrupa turnesini tamamladı

BirGün/Hatay

Hatay’ın ilk senfoni orkestrası olan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, bu köklü kültürel mirastan beslenerek 2019’dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

24–28 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya ve Fransa’yı kapsayan Avrupa turnesinde orkestra, yalnızca konserler vermekle kalmadı, sanatı, dayanışmayı ve kültürel çeşitliliği buluşturan güçlü bir kültürel anlatı sundu. Aalen Stuttgart ve Paris’ten yükselen ezgilerle Antakya’nın tarihi ve çok kültürlü dokusu Avrupa’nın kalbinde yankı buldu. Turne boyunca sahnelenen konserler ve etkinlikler, müziğin evrensel diliyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

24 OCAK - AALEN, ALMANYA

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Avrupa turnesinin ilk konserini Mesnet Derneği organizatörlüğünde Almanya’nın Aalen kentinde gerçekleştirdi. Aalen Belediye Başkanı Frederick Brütting’in de destek verdiği bu özel gece, sanatın birleştirici gücünü güçlü biçimde hissettirdi.

Orkestra Şefi Ali Uğur yönetimindeki konser, farklı dillerde ve kültürlerde bestelenmiş eserlerden oluşan repertuvarıyla Antakya’nın ve Anadolu’nun zengin kültürel mozaiğini sahneye taşıdı. Antakya’nın tarihsel derinliğini ve çok sesli yapısını yansıtan eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

25 OCAK - STUTTGART, ALMANYA

Turnenin ikinci durağı Stuttgart’ta, yine Mesnet Derneği organizatörlüğünde düzenlenen “Sehra: Antakya’dan Bir Akşam” etkinliği, müziğin yanı sıra düşünsel ve kültürel bir buluşma alanı sundu.

Etkinlikte, Mesnet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Kılıç’ın moderatörlüğünde Orkestra Şefi Ali Uğur ile Antakya’nın kültürel kimliği, müziğin iyileştirici gücü ve dayanışma üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Gecenin devamında Firkat Musikverein Stuttgart e.V., Kunst Truhe, Mosaik Musik- und Kunstschule / Mosaik Chor ve Musikverein Klangoase e.V. – Anadoluca Korosu sahne alarak çeşitli eserler seslendirdi.

Programın finalinde ise tüm korolar, Şef Ali Uğur yönetiminde “Bint il Şelebiya” eserini büyük bir coşkuyla seslendirdi.

28 OCAK – PARİS, FRANSA

Avrupa turnesinin finali, dünyanın kültür başkentlerinden biri olan Paris’te, Les Enfants de la Terre d’Antioche – Helen Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi. Antakya’dan yola çıkan bu sanatsal yolculuk, Paris’te binlerce yıllık kültürlerin ve çok sesli ruhun buluştuğu güçlü bir zirveye dönüştü.

Tamamen dolu bir salonda gerçekleşen konser, Antakya’nın tarihi mirasını ve kültürel çeşitliliğini Avrupa izleyicisiyle buluşturdu. Program boyunca sunulan eserler, dinleyicilere hem duygusal hem de evrensel bir müzik deneyimi yaşattı.