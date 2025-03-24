Hatay - Amatör balıkçı, oltayla 56 kiloluk sarıkuyruk yakaladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde amatör balıkçı Ramazan Ercan, oltayla 56 kilo ağırlığında sarıkuyruk yakaladı.

İlçede hafta sonu balık tutmaya giden Ramazan Ercan, Karaağaç mevkisi açıklarından teknesiyle denize açıldı. Ercan'ın oltasına zorlu bir balık takıldı. Ercan, mücadeleler sonucu 56 kilo ağırlığındaki balığı teknesine çıkardı. Sarıkuyruk olduğu belirlenen balıkla hatıra fotoğrafı çektiren Ercan balık haline 15 bin liraya sattı.(DHA)

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)