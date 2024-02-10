Hatay anketi: Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?

Asal Araştırma, Hataylyerel seçimlerde CHP'nin Hatay'da aday gösterdiği Lütfü Savaçok konuşulan Hatay için bir anket yaptı. Hataylılara, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Asal Araştırma Şirketi, CHP'nin tepkilere rağmen Hatay'da tekrar aday gösterdiği Lüftü Savaş ile ilgili anketinin sonuçlarını yayımladı.

Hatay seçmeniyle 7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan ve "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusunun sorulduğu araştırmanın sonuçları şöyle:

Oy veririm: Yüzde 30,2

Oy vermem: Yüzde 45,6

Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4

Cevap yok: Yüzde 13,8

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak seçime giren Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy almıştı. Cumhur İttifakI'nın Hatay'daki adayı İbrahim Güler ise yüzde 42,8 oy almıştı.