Hatay Antakya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, soğutma çalışmaları devam eden yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz durumun bulunmadığı kaydedildi.