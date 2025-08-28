Giriş / Abone Ol
Hatay Antakya'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 28.08.2025 16:25
  • Giriş: 28.08.2025 16:25
  • Güncelleme: 28.08.2025 16:28
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

