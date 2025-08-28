Hatay Antakya'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.