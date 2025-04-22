Hatay- Arızalı cep telefonu patladı; panik anları kamerada

HATAY'da arızalı olduğu için tamir yapılan iş yerine götürülen cep telefonu patladı. Çalışanların panik halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda cep telefonu tamiri yapan Mehmet Fil, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu, bir süre sonra tamir etmek üzere tezgaha bıraktı. Tezgahtaki telefonun bir süre sonra patlaması sonucu tamir tezgahının altındaki bazı malzemeler alev aldı. Fil, alevleri üfleyerek söndürdü. Yaşanan panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,(DHA)