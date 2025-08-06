Hatay Barosu: 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşımızın mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak, belge başka bir kişi adına kullanıldı

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasıyla ilgili iddianamede, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve bu kişilerin yerine, hukuk fakültesi mezuniyet belgesi talep eden şahısların kayıtlarının eklendiği belirtildi.

Hatay Barosu, depremde yaşamını yitiren bir avukatın mezuniyet belgesinin sahtecilikle başka bir kişi adına kullanıldığını ortaya çıkardı. Barodan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden bir meslektaşımızın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir.

Hatay Barosu olarak bu açık hukuksuzluk karşısında derhal davaya müdahillik başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, soruşturması süren diğer dosyalarda da benzer şekilde vefat eden avukatların bilgileri üzerinde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına dair tespitler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."



