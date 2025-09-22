Hatay Barosu’ndan çevreciye saldırıya tepki

Haber Merkezi

Hatay Samandağ’da mahkemenin verdiği kapatma kararına rağmen faaliyetlerini sürdüren Gürkal Beton Santralı yetkililerinin saldırısına uğrayan çevre ve yaşam savunucusu Mevlüt Oruç için dayanışma büyüyor. İnsan hakları savunucuları ve çevre örgütleri saldırıyı kınarken, Hatay Barosu da yaptığı açıklamayla soruşturmanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Santralın hukukun kararını tanımadığını vurgulayan Hatay Barosu, “Çevreye ve insan sağlığına zararları resmi belgelerle ispatlanmış olan şirket, bölge halkının haklı mücadelesini yıllardır etkileyememiştir. Mahkeme kararları sonrası, vatandaşlarımıza saldırı garabetine düşülmüştür” ifadeleri kullanıldı.