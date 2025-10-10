Hatay Belediye Başkanı kim ve Hatay hangi partide? Mehmet Öntürk kimdir? (Hatay yerel seçim sonucu)

Hatay Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024’te AKP yönetimine geçti. Sandıktan Mehmet Öntürk birinci çıktı. Kısa biyografi ve ayrıntılı oy dağılımı şöyle.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HATAY HANGİ PARTİDE?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu. Büyükşehir yönetimi AKP'dedir.

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR? (KISA BİYOGRAFİ)

1970 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkhan’da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. 1992’de Çukurova Üniversitesi İİBF İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. 1994’ten itibaren tarım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin yönetiminde yer aldı; tohumculukta yerlileşme ve üretim artışına yönelik projelerde görev aldı. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı yaptı. Siyasi yaşamında AKP Hatay İl Başkanlığı ve 24., 25., 26. Dönem Hatay Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024’te Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir; evli ve iki çocuk babasıdır.

31 MART 2024 HATAY SEÇİM SONUCU (OY ORANLARI)

Sıra Aday Parti Oy Oranı Oy Sayısı 1 Mehmet Öntürk AKP %44,48 346.060 2 Lütfü Savaş CHP %44,05 342.699 3 Nuri Parlak Yeniden Refah %2,61 20.375 4 Gökhan Zan TİP %2,01 15.691 5 Nüsret Cömert İYİ Parti %1,81 14.086 6 Ömer Çakır Zafer Partisi %1,27 9.943 Kaynak: 31 Mart 2024 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmî seçim sonuçları.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Öntürk.

Hatay şu anda hangi parti tarafından yönetiliyor? AKP tarafından.

Seçim hangi oy oranıyla sonuçlandı? Mehmet Öntürk %44,48 (346.060) oyla birinci; Lütfü Savaş %44,05 (342.699) oyla ikinci oldu. Diğer adayların oranları ve oy sayıları tabloda yer alıyor.