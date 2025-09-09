Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 09.09.2025 12:38
Kaynak: DHA
Hatay- Boş havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde düştüğü boş sulama havuzunda mahsur kalan domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçedeki Kışla Mahallesi'nde arazisine giden vatandaşlar boş sulama havuzuna domuzun düşüp, mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler aparat yardımıyla domuzu kurtardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen domuz, doğaya salındı. (DHA)

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: ARSUZ(Hatay),(DHA)

