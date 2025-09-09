Hatay- Boş havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA
HATAY'ın Arsuz ilçesinde düştüğü boş sulama havuzunda mahsur kalan domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçedeki Kışla Mahallesi'nde arazisine giden vatandaşlar boş sulama havuzuna domuzun düşüp, mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler aparat yardımıyla domuzu kurtardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen domuz, doğaya salındı. (DHA)
Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: ARSUZ(Hatay),(DHA)