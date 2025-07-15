Hatay Bozlu’da taş ocağı karşıtı eylemde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Hatay 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen taş ocağının farklı bir isimle yeniden faaliyete geçtiği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden 2'si kadın 6 kişi, eylem yaptıkları sırada gözaltına alındı. Kadınlar aynı gece serbest bırakılırken diğer 4 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, 21.00-22.00 saatlerinde gözaltına alındıklarını, ertesi gün öğleye kadar su ve yemek verilmediğini iddia etti. Arslan, talepleri üzerine su ve yemek geldiğini, ancak verilen yiyeceklerin eşleri tarafından gönderildiğini daha sonra öğrendiklerini öne sürdü.

Arslan, “Jandarmadan su ve yemek istedik, ‘Bakkal kapalı’ dendi” ifadelerini kullandı.

Taş ocağı faaliyetlerinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini savunan Arslan, “Evimizde oturamıyoruz. Üzüm, kayısı, zeytin toz içinde kaldı, ürünleri kullanamaz hâle geldik. 350 zeytin ağacımın yalnızca 50’sinden ürün alabiliyorum” dedi.

Taş ocağına karşı daha önce açtıkları davayı kazandıklarını belirten Arslan, firmanın farklı bir isimle faaliyetlerine devam ettiğini, bu durumla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak resmi başvurularının akıbetini öğrenemediklerini de öne sürdü.

Arslan, bölgeyi terk etmek istese de alıcı bulamadığını belirterek, “Haklı bir mücadele veriyoruz ama gözaltına alınarak baskı altına alınmak istendik. Mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.