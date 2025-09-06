Hatay Bozlu’da taş ocağında dinamit patlatıldı: Çevredeki evler hasar gördü

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Köyünde taş ocaklarında yapılan dinamitle patlatma işlemi nedeniyle çevredeki evlerin camları kırıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, "Bu bölgede yaşayan insanların can güvenliği yok. Yarın çok daha farklı zararlarla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Köyünde taş ocaklarında yapılan dinamitle patlatma işleminden vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Köy halkı hem zeytincilik faaliyetlerinin bittiğini hem de evlerinde patlatma işlemi nedeniyle rahat oturamadıklarını belirtiyor.

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi'nin mahalle halkıyla açtıkları davada, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve kısa süre içinde şirketin isim değişikliği ve kapasite daraltma ile aynı bölgede faaliyete geçtiğine dikkati çekti.

"BÖLGEDE YAŞAYANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Karasu, "Bu karara rağmen ocak hala faaliyete devam ediyor. Bu insanlar artık evlerinde yaşayamayacak duruma geldi. Köyün bir bölümü gürültü ve tozdan yaşanmayacak durumda. İnsanların geçim kaynakları ellerinden alındı. Evler çatladı, camlar kırıldı. Yarın öbür gün belki bu insanların canına kastedilebilir. Bu bölgede yaşayan insanların can güvenliği yok. Yarın çok daha farklı zararlarla karşı karşıya kalabilirler. Yetkilileri burada yaşananları görmeye, şirketi de mahkeme kararına uymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.