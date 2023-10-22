Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67 - Emlak Konut: 89
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-67 yendi.
1. Periyot: 8-22
Devre: 34-44
3. Periyot: 52-65
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Tolefree 21, Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir 6, Şara Baş 6, Pardee 24, Sena Işık
Emlak Konut: Horvat 5, Gizem Mürüvet Uca 3, Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 14, Smith 21, Zeynep Şevval Gül 10, Gizem Başaran Turan 12, Berfin Sertoğlu 10, Wiese 5, Jakobsone 7, Zeynep Sinem Çelik, Eda Balkan 2
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