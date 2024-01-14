Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 126
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23
1. Periyot: 12-34
Devre: 26-70
3. Periyot: 48-96
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