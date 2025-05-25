Hatay - Çiftlikten kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşu, cep telefonuyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalandı.

İskenderun ilçesinde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde araçların arasında koşmaya başladı. Deve kuşunu görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalanıp, iple bağlanarak hafif ticari araca konulup, çiftliğe götürüldü. (DHA)

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,(DHA)