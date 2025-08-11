Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 22:18
  • Giriş: 11.08.2025 22:18
  • Güncelleme: 11.08.2025 22:18
Kaynak: AA
Hatay'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda, 8 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada S.Ş. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde toplanan bir grup, kavganın ardından restorana saklanan şüpheliler M.E, K.Ö, H.S, M.Ç. ve Y.G’ye tepki gösterdi.

Tarafları güçlükle sakinleştiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol