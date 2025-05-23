Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 10 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi Çarşısı’nda yapıldı.

Kentte coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı Hatay Valiliği’nin yaptığı çalışmalarla 10 yeni ürünün daha eklenmesi ile 50’ye yükseldi. Hatay’ın yöresel lezzetleri aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, taş kadayıf, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, ekşi aşı, bahtenis dolması, fellah köftesi ve pirzolalı yaprak sarma coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri katıldı.

600’DEN FAZLA YEMEK ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yöresel lezzetler hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, “6 Şubat ve devamındaki depremler bizlere kapanması çok zor, derin yaralar açtı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyanın en büyük ihya, inşaat ve imar operasyonlarından biri başlatılmış oldu. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın artırılmasıyla ilgilidir. Şehrimizde şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 600’den fazla yemek çeşidi bulunmaktadır. Ancak 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sadece 25 ürün coğrafi işaret almıştı. Bu alandaki çalışmalarımıza yoğunlaşarak, bugün itibarıyla bu sayıyı 50’ye çıkarmış bulunmaktayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse iki katına ulaşmıştır. Şu anda 80 adet coğrafi işaret çalışmamız da devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki yılın başına kadar bu çalışmalar da meyvesini verecek ve yaklaşık 130 ürünümüz coğrafi işaret almış olacaktır. Biz coğrafi işareti bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahreci ve menşeini ancak bu şekilde algılayabilir ve anlayabiliriz. Bu nedenle coğrafi işaretler hem kültürümüzün zenginliğini hem de insanlarımızın bu alandaki emeklerini tescil etmek anlamına gelmektedir. Bu süreç içerisinde, kültürümüzün, turizmin ve kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında pek çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi. (DHA)

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera:HATAY, (DHA)