Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Güncel
  • 19.01.2026 11:04
  • Giriş: 19.01.2026 11:04
  • Güncelleme: 19.01.2026 11:07
Kaynak: AA
Hatay'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı
Fotoğraf: AA

Hatay'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde buzlanan yolda 4 tır, 3 otomobil, cip, kamyonet, panelvan ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

BirGün'e Abone Ol