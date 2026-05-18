Hatay'da 15 metre uzunluğunda çam ağacı kıyıya vurdu

Hatay'în Samandağ ilçesinde 15 metre uzunluğundaki kızılçam ağacı sahile vurdu. Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı sahilde ilginç görüntü oluşturdu.

Samandağ ilçesinin sahilinde dev bir ağaç gövdesi olduğunu fark edenler, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla denizde sürüklenen ağacı kıyıya çıkardı.

Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kızılçam ağacı sahilde ilginç bir görüntü oluşturdu.

Yetkililer, ağacın denize nasıl sürüklendiği ve hangi bölgeden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.