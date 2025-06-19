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Hatay'da 2 araçta 21 kaçak göçmen yakalandı

Ajans Haberleri
  • 19.06.2025 12:57
  • Giriş: 19.06.2025 12:57
  • Güncelleme: 19.06.2025 12:57
Kaynak: DHA
Hatay'da 2 araçta 21 kaçak göçmen yakalandı

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)-HATAY'ın Altınözü ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmen ile 3 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Altınözü yolu üzerinde 2 araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 21 göçmen yakalandı. O.A., D.Y. ile H.S. ise insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Minibüse üst üste binen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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