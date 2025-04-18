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Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Yurt
  • 18.04.2025 01:34
  • Giriş: 18.04.2025 01:34
  • Güncelleme: 18.04.2025 01:35
Kaynak: AA
Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
FOTOĞRAF: AA

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Eşe Bulut'tan (66) iki gündür haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı.

Bulut'un seslere cevap vermemesi üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından Bulut'un cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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