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Hatay'da 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.08.2024 13:18
  • Giriş: 26.08.2024 13:18
  • Güncelleme: 26.08.2024 13:18
Kaynak: AA
Hatay'da 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.

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