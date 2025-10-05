Giriş / Abone Ol
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

  • 05.10.2025 10:42
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ocaklı Mahallesi'nde E.S. (29) idaresindeki 31 PR 348 plakalı otomobil ile A.O'nun (23) kullandığı 31 AOH 454 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 2 sürücü ile İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve 8 aylık E.S.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

