Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Hatay Kırıkhan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:45'te meydana gelen depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.