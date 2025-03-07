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Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'da saat 09:45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 07.03.2025 10:19
  • Giriş: 07.03.2025 10:19
  • Güncelleme: 07.03.2025 10:22
Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Hatay Kırıkhan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:45'te meydana gelen depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.

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