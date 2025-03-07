Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'da saat 09:45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Hatay Kırıkhan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:45'te meydana gelen depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2025-03-07
Saat:09:45:22 TSİ
Enlem:36.52667 N
Boylam:36.42139 E
Derinlik:7 km
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